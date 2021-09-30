Красноярск, 30 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 21 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом 30 сентября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 5824 жителя Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлен 116 051 носитель коронавируса, выздоровели 102 838 человек.