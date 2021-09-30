Астана, 30 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Уголок для чтения на индонезийском языке появился в Национальной академической библиотеке Казахстана, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Книги

«Мы поддерживаем создание уголка для чтения на индонезийском языке в библиотеке Казахстана. Эта поддержка призвана укрепить двусторонние отношения», — заявил глава Национальной библиотеки Индонезии.

Поддержка будет оказана путем предоставления библиотеке Казахстана материалов и литературы, как в печатном, так и в цифровом виде.

Посольство Индонезии в Нур-Султане передало в дар библиотеке около 140 книг на английском и индонезийском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Москве совместно с Торгово-промышленной палатой Белоруссии проведет бизнес-форум для укрепления деловых связей.

Подробнее в материале:Индонезия и Белоруссия проведут бизнес-форум