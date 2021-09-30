Москва, 30 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Сентябрь подтвердил статус одного из наихудших по динамике месяцев года для криптовалютного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

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«Отчасти предпосылки к этому создали успехи июля-августа, в течение которых биткоин в моменте прибавлял в цене 75% к $53 000, но на проявление сезонности повлияли и фундаментальные факторы.

Если события 7 сентября можно списать на действия крупных игроков, которые спровоцировали обвал первой криптовалюты на 20% из-за каскада ликвидаций длинных позиций по деривативам (за час в тот день объем составил рекордные $2,6 млрд).

То вторая волна с 19 по 21 сентября, в результате которой биткоин подешевел до $40 000, уже стала следствием комбинацией бегства от риска из-за опасений дефолта китайского застройщика Evergrande и возникновения эффекта домино, а также сигналов ФРС о готовности начать сворачивание программы выкупа активов уже на ноябрьском заседании.

На фоне энергетического кризиса в Европе и в Китае выросли инфляционные ожидания, что привело к росту вероятности раннего повышения ставок. Это в свою очередь после экспирации контрактов на срочном рынке подорвало оптимизм на Уолл-стрит, корреляция с которым у криптовалют в последние месяцы усилилась.

В течение сентября рынок стойко перенес усиление регуляторного давления в США и новый этап гонений на участников индустрии в Китае. Так, Компартия обязала ведущие криптовалютные биржи до конца года удалить аккаунты пользователей из КНР, майнинг-пулы отказались от обслуживания китайских граждан, прошли рейды против майнеров.

В США SEC приступила к изучению деятельности DeFi-протоколов и не позволила бирже Coinbase запустить сервис криптосберегательных счетов. У запустивших эту услугу платформ BlockFi и Celsius возникли проблемы с регуляторами штатов.

Глава комиссии Гэри Генслер охарактеризовал происходящее на криптовалютном рынке «Диким Западом» и пообещал проблемы всем, кто не нарушает законы о ценных бумагах (фактически под прицелом могут оказаться и биткоин-биржи, и DeFi-протоколы и даже эмитенты стейблкоинов).

Несмотря на столь неблагоприятный новостной фон ончейн-статистика в конце сентябре демонстрировала стабильность настроений долгосрочных держателей биткоина и дальнейшую аккумуляцию ими монет, что нашло отражение в сокращении биржевых балансов до минимумов с 2019 года.

Краткосрочные покупатели также стали ориентироваться на удержание активов в портфеле, что сокращает доступное предложение и создает предпосылки для возобновления восходящего тренда в случае улучшения новостного фона. Последнее остается пока под вопросом.

После завершения финансового года 30 сентября на фоне торможения импульса к росту в мировой экономике и вынужденного отказа ведущих ЦБ мира от ультрамягкой политики можно ожидать дальнейшего ухудшения динамики фондовых рынков.

Для биткоина и криптовалют необходимо уменьшить свою чувствительность к событиям на Уолл-стрит для возвращения на траекторию роста. До тех пор пока биткоин остается выше $40 000 ситуация для быков выглядит вполне рабочей.

В течение октября первая криптовалюта может продолжить консолидацию в диапазоне $40 000 — 45 000 с оглядкой на спрос на рисковые активы в целом», — предполагает эксперт.

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