Анкара, , 14:54 — REGNUM Сотрудничество в области космических запусков Россия предложила Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета, когда возвращался с переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

По словам Эрдогана, он беседовал с Путиным о космических исследованиях Турции и получил «гораздо более продвинутое предложение». Делегации и команды обеих стран оценят, какие шаги можно предпринять по космосу, затем будут определены сроки, разработана дорожная карта.

«Они предложили, чтобы мы вместе работали над строительством одной платформы на суше и одной в море и запуском с них ракет в космос», — передаёт слова Эрдогана телеканал NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий лидер также рассказал, что Анкара может приступить к сотрудничеству с Москвой в сферах судостроения и строительства реактивных двигателей.

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