Москва, 30 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Сбер объявил об открытии доступа первой в России открытой платформе для объединения участников венчурного рынка SberUnity. Как рассказали в пресс-службе кредитного учреждения, SberUnity — единое цифровое пространство для создания прямых связей между стартапами, венчурными инвесторами и крупными технологическими компаниями. Планируется, что до конца 2022 года на платформе будет представлено более пяти тысяч российских и зарубежных участников.

SberUnity Сбер открыл доступ к платформе для участников венчурного рынка SberUnity

Платформа SberUnity призвана сформировать единую инфраструктуру в масштабах страны, которую сегодня каждый игрок строит обособленно: венчурные инвесторы получат дополнительный инструмент для поиска стартапов, крупные компании автоматизируют технологический скаутинг и смогут выбирать релевантные стартапы из перечня или размещать собственные запросы на определённые технологии. Уже сейчас на платформе размещено более 100 заявок на технологии от Сбера, «Северстали», Unilever, Группы НЛМК, IBM, «Сибура», NVidia, «Билайна», «МегаФона», «Магнита» и других компаний. Стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них.

Также резиденты платформы получат доступ к сообществу: закрытым встречам и скидкам от партнеров и экосистемы Сбера на сервисы для ведения бизнеса — грантам на облачные сервисы SberCloud, пониженные ставки по эквайрингу, бесплатный запуск контактного центра и многое другое. Первая тысяча зарегистрированных на SberUnity стартапов получит доступ к образовательным вебинарам от 500 Global (ранее 500 Startups) и венчурных инвесторов Кремниевой долины.

В Сбере подчеркнули, что база стартапов, инвесторов и технологических компаний будет постоянно актуализироваться и пополняться. В будущем на платформе также появится функционал для эдвайзеров, акселераторов, институтов развития и других участников инновационной экосистемы. Планируется, что до конца 2022 года аудитория SberUnity будет насчитывать пять тысяч участников.

«Ландшафт российской венчурной отрасли формируется по образцу зрелых западных рынков, — отметил первый заместитель председателя правления СберБанка Лев Хасис, — он становится более глобализованным и открытым, игроки постепенно переходят от парадигмы конкуренции к кооперации. Задача Сбера как технологической компании, системообразующей для экономики, — поддержать этот тренд. При разработке и определении приоритетов реализации функционала SberUnity мы сами действовали как стартап — — опирались и продолжим опираться на ожидания рынка и обратную связь самих пользователей. Я рассчитываю, что SberUnity станет привычным местом встречи для всех участников венчурного рынка и будет способствовать его развитию».

«Северсталь» начала плотно работать со стартап-сообществом в 2019 году, когда был запущен первый акселератор для проектов в области металлургии и начал работу сайт «Северсталь Открытые инновации», — рассказал генеральный директор «Северсталь менеджмент» Александр Шевелев. — За это время мы отсмотрели более 700 стартапов, провели две волны корпоративного акселератора, а в прошлом году запустили 14 успешных пилотов и масштабировали 8 проектов, доказавших свою эффективность. Мы рады присоединиться к пространству SberUnity, чтобы усилить направление поиска инноваций и расширить доступ к разнообразным технологиям. Мы уверены, что партнерство Сбера и ведущих компаний придаст позитивный импульс российскому венчурному рынку».

«Мы два десятилетия успешно инвестируем в российские инновационные компании, которые становятся известны на глобальном рынке. Как ученый я вижу, что важную роль в появлении таких стартапов играет российское фундаментальное образование. А как инвестор и предприниматель, считаю, что нужна еще и качественная деловая среда, обмен компетенциями и доступные своевременные инвестиции. Я рад видеть, как растет такая среда, и верю, что мы увидим еще много успешных историй российских стартапов», — резюмировал основатель и генеральный партнер RTP Global Леонид Богуславский.