Мурманск, 30 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Бывший министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова стала фигурантом второго уголовного дела. Экс-чиновницу обвиняют в хищении чужого имущества.

Severpost.ru Экс-министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР, по версии следствия, Багрова фиктивно устроила на работу в Мурманское лесничество своего знакомого, который не выполнял свою работу. В результате преступных действий лесничеству был причинен ущерб в 78 тысяч рублей.

Напомним, ранее в отношении Багровой было возбуждено дело о растрате. Следователи полагают, что она фиктивно трудоустроила в правительство региона своего знакомого, который получил почти 400 тысяч рублей зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, Анна Багрова была отстранена от работы в начале 2021 года на период проведения служебной проверки, а затем уволена. Багрова пыталась восстановиться в должности министра, но суд принял решение не в ее пользу.