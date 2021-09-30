Челябинск, , 14:45 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер рекомендует депутатам Госдумы от региона чутко реагировать на просьбы о том, чтобы вносить необходимые изменения в федеральные законодательные акты. Об этом он заявил на встрече с избранными депутатами.

Алексей Текслер

Kremlin.ru

Он отметил, что в регионе есть целый ряд инициатив, ориентированных на повышение качества жизни южноуральцев, «Будет правильно, если в течение ближайших пяти лет нам удастся совместно с вами отработать максимальное количество инициатив и предложений от Челябинской области», — сказал чиновник.

Среди инициатив региона и совместных задач он выделил системную поддержку семей с родившимся вторым ребёнком, повышение качества и доступности здравоохранения и образования и т.д. Как сообщало ИА REGNUM, выборы прошли 17−19 сентября.