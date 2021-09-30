Варшава, 30 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Польская студия Bloober Team анонсировала новую часть своей хоррор-франшизы Layers of Fear. Трейлер игры был опубликован 30 сентября на YouTube-канале издания IGN.

Vsluh.net Ужас

Разработчики заявили, что новая Layers of Fear разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Другие подробности проекта пока не раскрываются.

Напомним, что Layers of Fear — это популярная серия ужастиков с видом от первого лица. В первой части франшизы геймеры управляли художником с психическим расстройством, который отчаянно пытался закончить свою картину.