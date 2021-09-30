Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Санкт-Петербургская избирательная комиссия на своем заседании 30 сентября рассмотрела и положительно решила вопрос об освобождении Анастасии Матросовой от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии (ТИК) №47 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. Она же занимала должность главы ТИК №47, проработав на ней немногим более двух недель, с 14 сентября текущего года.

Увольнение Pixabay.com

Как напоминает «Интерфакс», 29 сентября Матросова подверглась критике на заседании Центризбиркома, когда председатель Горизбиркома Петербурга Наталья Чечина сообщила, что выявлены нарушения избирательных прав граждан в ходе голосования и подсчета бюллетеней на территории, подконтрольной ТИК №47. После этого Матросова написала заявление о сложении полномочий члена ТИК, которое и было удовлетворено. Это автоматически лишило ее и поста главы ТИК. Исполнять обязанности председателя ТИК временно будет заместитель.

ТИК №47 находится на территории Красносельский района. Этот район входит в округ №212 по выборам в Госдуму. По результатам голосования в округе кандидат от «Справедливой России — За правду» Надежда Тихонова оспаривает в суде победу единоросса Александра Тетердинко.

Читайте также: Петербургский «эсер» Тихонова оспорила в суде избрание единоросса в Госдуму