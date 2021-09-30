Москва, 30 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Динамика роста выдачи потребительских кредитов в России была вполне предсказуемой, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

GotCredit Проблемный кредит

«На фоне ужесточения денежно-кредитной политики, роста ставок кредитов населению и разогнавшейся инфляции заемщики принимали решение о займе в банках, чтобы не откладывать крупные покупки.

В частности, сегмент автокредитования граждан показал очень впечатляющий рост и вырос почти на 30% по сравнению с периодом январь — август 2020 года.

Средняя сумма автокредита уверенно превысила 1 млн рублей, на фоне подорожавшего импорта производители и дилеры также нивелируют прошлогодние потери при очень ограниченном предложении.

Наиболее востребованные сегодня у населения кредиты со сроком погашения до трех лет. Если период кредитования растягивается, то заемные деньги будут очень дорого обходиться заемщикам.

Ставки по кредитам для благонадежных заемщиков находятся в диапазоне от 11% до 17%, с учетом показателя ключевой ставки ЦБ российские банки сохранили очень комфортные условия для маржинального бизнеса.

Закредитованность населения не снижается, долги россиян перед банками и МФО уже превысили 24 трлн рублей, это соответствует одному годовому ВВП России.

Очевидно, что ситуация на рынке требует очень пристального внимания со стороны мегарегулятора. Для комфортного самочувствия семейного бюджета на ежемесячные расходы на погашение кредита не должны превышать 20% доходов семьи», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ОКБ, жители России в августе 201 года взяли кредиты наличными на рекордную сумму в 612 млрд рублей. Это на 5% больше чем в июле.

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