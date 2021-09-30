Анкара, , 14:41 — REGNUM В настоящее время в отношениях между Турцией и США наметились шаги к их улучшению. Об этом 30 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь с переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, он встретится с президентом США Джо Байденом на полях саммита «большой двадцатки» (G-20), который состоится в Риме.

«Не исключаю также встречу с Байденом в Глазго. Наметились позитивные шаги в диалоге с США», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по Сирии.