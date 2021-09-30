Варшава, 30 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. 30 сентября правительство Польши представило Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) ответ на требование к Варшаве оказать помощь мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки, кочующих на белорусской стороне польско-белорусской границы. Об этом передает пресс-служба министерства внутренних дел Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В ответе польского правительства отмечается, что «в Варшаве понимают гуманитарные аспекты, но не могут нарушать правовые нормы, регулирующие территориальную целостность соседнего государства, потому что мигранты находятся на территории, принадлежащей Белоруссии».

Кроме того, в письме сообщается о «продолжающемся усилении миграционного давления на участке польско-белорусской границы». Также отмечается, что в обязанности польских пограничников «входит охрана государственной границы и противодействие нелегальной миграции, с чем они и так прекрасно справляются».

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека рекомендовал польскому правительству пустить юристов к мигрантам, находящимся на польско-белорусской границе, а также потребовал обеспечить им надлежащее питание, воду, одежду, медицинскую помощь и, если возможно, временное убежище.