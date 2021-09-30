Минск, , 14:40 — REGNUM Принимая 30 сентября в президентском дворце верительные грамоты послов Армении и Азербайджана в числе официальных представителей девяти государств, Александр Лукашенко высказался о развитии отношений официального Минска с Баку и Ереваном. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Шилов Иван

Читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность

«Азербайджан был и остается нашим стратегическим партнером, братским государством, которое последовательно и бескорыстно поддерживает Белоруссию», — подчеркнул Лукашенко.

В официальном сообщении сказано, что он «от имени страны в целом и от себя лично выразил благодарность всему азербайджанскому народу и своему другу президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за доверие и надежность».

Больше новостей на эту тему в сюжете: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии

Говоря об Армении, Лукашенко указал на традиционно дружественные отношения, совместную историю и тесные межличностные контакты. Он отметил, что Белоруссия и Армения «активно взаимодействуют в рамках интеграционных структур, в большинстве случаев выступая с единых позиций». При этом Лукашенко обратил внимание на не реализованный значительный потенциал двустороннего сотрудничества и заверил, что Белоруссия открыта для предложений по дальнейшему развитию прочных отношений с Арменией во всех сферах.

Также читайте новости сюжета: Внешняя политика Белоруссии

«Белоруссия очень ценит уровень взаимодействия со странами СНГ. Нас связывают крепкие узы братской дружбы, которые, уверен, будут и дальше помогать нам углублять отношения, развивать торговлю и кооперацию по различным направлениям на благо наших народов», — сообщил Лукашенко послам девяти государств, признавших его президентом постсоветской республики после потрясений 2020 года.

Читайте на эту тему: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020