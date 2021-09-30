Токио, 30 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Сети появился новый геймплейный трейлер экшен-игры Gungrave G.O.R.E. Его опубликовали 30 сентября на официальном YouTube-канале PlayStation.

Скриншот с YouTube Gungrave G.O.R.E

Игра расскажет о похождениях суперсолдата, который воскресает из мёртвых, чтобы отомстить своим обидчикам. Релиз Gungrave G.O.R.E. состоится в 2022 году.

Напомним, что оригинальная Gungrave — это экшен-игра 2002 года от разработчиков из студии Red Entertainment. В 2003 году по её мотивам вышел одноимённый аниме-сериал.