Москва, 30 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Россия разделяет озабоченность Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине (НМПЧУ), говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Mid.ru Мария Захарова

«Крайне обеспокоены упоминающимися в докладе массовыми нарушениями прав человека на подконтрольной украинским властям территории», — заявила Захарова.

По её словам, речь идет о дискриминации, ненавистнических заявлениях, проявлениях насилия, росте неравенства, ущемлении прав пожилых людей и инвалидов, а также национальных меньшинств.

«НМПЧУ продолжает документировать случаи нападений и угроз в адрес представителей национальных меньшинств, журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения Москва расценивает как действия по разжиганию межнациональной розни и считает неприемлемыми.

Руководитель российского МИД напомнил, что Зеленский в опубликованном 5 августа интервью дал совет русским «уезжать и искать себе место в России». Подобные заявления Москва расценивает как разжигание межнациональной розни. Лавров также отметил, что за подобные высказывания в ряде стран Европы предусмотрена уголовная ответственность.