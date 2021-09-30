Москва, , 14:42 — REGNUM Оставшихся террористов необходимо вытеснить из сирийской провинции Идлиб. Это подчеркнули президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 сентября журналистам.

Эрдоган и Путин Kremlin.ru

По его словам, лидеры говорили о ранее достигнутых договорённостях в отношении террористов, способных угрожать сирийской армии и наступать на неё.

«Была подчеркнута необходимость выполнения их (договорённостей) в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры российского и турецкого президентов прошли в Сочи 29 сентября. Песков заявил, что в отношении Сирии они подтвердили «приверженность ранее достигнутым договоренностям».

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