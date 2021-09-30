Баку, 30 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Председатель партии «Великое созидание», депутат Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Фазиль Мустафа 30 сентября в ходе заседания заявил о существовании «иранской шпионской сети» в стране. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Шпион

«Когда говорят о пятой колонне в Азербайджане, все подразумевают Север, хотя по факту её представителями являются организации, связанные с Ираном», — сказал депутат.

Мустафа заявил, что «пятая колонна» якобы ведёт политическую деятельность под прикрытием религиозной деятельности. Он призвал внести в законодательство поправки, которые будут препятствовать этому.

Стоит отметить, что отношения между Ираном и Азербайджаном в последнее время напряжены. Баку обвиняет Тегеран в отправках грузов в Нагорный Карабах. 12 сентября сотрудники полиции Азербайджана задержали двух иранских водителей грузовиков, заехавших с территории Армении на подконтрольную Баку дорогу. Иран возле границы с Азербайджаном начал проводить военные учения.