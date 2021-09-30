Пермь, 30 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В клиниках Перми продолжают оставаться, по состоянию на 30 сентября, трое пациентов, которые получили ранения 20 сентября на территории университета, сообщает портал 59.RU.

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Состояние двух человек медики оценивают как удовлетворительное. Третьего (самого стрелка) — как стабильно тяжёлое. Ранее парню ампутировали часть ноги. По данным СМИ, медикам пришлось провести еще одну операцию — по удалению пули, которая застряла между рёбер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, студент совершил вооруженное нападение 20 сентября. В результате ЧП погибли шесть человек. По данным минздрава региона, числится 47 раненых и травмированных. Семь «тяжёлых» пациентов были отправлены в ведущие медцентры Москвы.