Сеул, 30 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. По состоянию на конец августа 2021 года в Южной Корее проживали 1,97 млн иностранцев, что на 2 858 человек больше, чем в июле текущего года. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные Корейской иммиграционной службы.

Южная Корея

По их словам, впервые за 20 месяцев показатель продемонстрировал рост.

Напомним, что в декабре 2019 года число иностранцев, проживающих в Южной Корее, достигло пика (2,52 млн человек), однако с января 2020 года показатель начал снижался.

Эксперты отмечают, что увеличение числа иностранцев в стране обусловлено прибытием большого количества людей, желающих обучаться в университетах и международных школах.

По состоянию на август в Южной Корее проживали 851 615 граждан Китая, 209 839 граждан Вьетнама, 174 052 гражданина Таиланда, 145 724 гражданина США (включая 28,5 тыс. Военных), 66 181 гражданин Узбекистана, 48 511 граждан РФ, 47 592 гражданина Филиппин, 41 239 граждан Камбоджи, 37 963 гражданина Монголии, 37 092 гражданина Непала, 34 514 граждан Индонезии, 30 389 граждан Казахстана.