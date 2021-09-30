Москва, 30 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Финансовым властям РФ стоит быть в диалоге с участниками рынка и научными экспертами. Об этом 30 сентября заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, выступая на пресс-конференции «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?», рассуждая о том, что в РФ может быть введен запрет на те или иные виды кредитования.

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«Все-таки надо иметь привычку обращаться к науке и спросить о последствиях, к которым такие инициативы могут привести. Вообще перестали науку привлекать. И это при том, что Академия наук пользуется высочайшим рейтингом в обществе. После армии она вторая по уровню доверия», — сказал Тосунян.

Но, как заметил эксперт, ведомства почему-то полагаются на собственных экспертов.

«Но результат-то? Если брать довольно длительный период, то где мы имеем низкую инфляцию, высокий уровень жизни, где мы имеем обеспеченность жильем? Где все эти результаты? Они продекларированы уже десяток с лишним лет. И не достигаются эти результаты, так как никакого серьезного анализа, кроме ведомственного, не проводится. Поэтому надо задуматься о том, чтобы быть в диалоге с участниками рынка, который с большим уважением относится к мнению научных экспертов», — сказал Тосунян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тосунян объяснил, что чем больше ограничений вводится в РФ на банковское кредитование, тем сильнее это способствует росту микрофинансового сегмента.