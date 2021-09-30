Роквилл, США, 30 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, что в ролевую игру Starfield войдёт более 150 тыс. строчек диалогов. Ролик с выступлением разработчика был опубликован 30 сентября на YouTube-канале японского подразделения Xbox.

Скриншот с YouTube Starfield

Таким образом, Starfield станет рекордсменом по количеству диалогов среди всех игр Bethesda Game Studios. Сообщается также, что в работе над японской локализацией проекта примут участие 300 актёров.

Добавим, что Starfield — это научно-фантастическая ролевая игра, релиз которой должен состояться в ноябре 2022 года. Дополнительные подробности проекта пока не разглашаются.