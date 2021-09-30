Тюмень, 30 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Тюменской области 30 сентября на федеральной трассе Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области На месте происшествия

По предварительным данным, автомобиль «Субару» создал помеху для движения автомобилю «Сан-Йонг», в котором ехала семья из Тюмени с 14-летним сыном.

В результате автомобиль «Сан-Йонг» въехал в заднее колесо «Субару», затем его отбросило в кювет, где машина перевернулась несколько раз. В итоге, 34-летнюю водительницу «Сан-Йонг» выбросило из автомобиля. Её 14-летний сын скончался в больнице от полученных ранений. В живых остался отец семейства, который не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.