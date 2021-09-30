Москва, 30 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Стоит отметить, что ускорение носит сезонный характер и одна из основных причин — постотпускная активизация бизнеса и связанное с этим увеличение цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ, д. э. н Дмитрий Ряховский.

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«Считаю, что ФНС России также является косвенным виновником ускорения инфляции, так как цифровизация процессов налогового администрирования в части НДС и работы с недобросовестными контрагентами, завершения реформы ККТ, отраслевого подхода в налоговом администрировании и множества других новаций в контроле способствовало обелению экономики.

Об этом также говорят планы Федеральной налоговой службы собрать в 2021 году 25 трлн рублей налогов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 27 сентября ускорилась до 7,26% в годовом выражении.

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