Ингушетия, 30 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Ингушетии произошел конфликт между членами двух семей. В результате перестрелки пострадали четверо участников ссоры, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел 29 сентября в селении Гази-Юрт Назрановского района.

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«В приемное отделение с огнестрельными ранениями в ноги доставлены и затем госпитализированы в реанимационное отделение четверо жителей села Гази-Юрт», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Установлено, что расстрелял односельчан житель села Гази-Юрт, открывший огонь по людям из гладкоствольного карабина «Вепрь-12». Его задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц. По факту применения оружия и получения травм четырьмя гражданскими лицами проводится проверка прокуратуры.