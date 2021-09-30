Белгород, 30 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Премьера «Немецкого реквиема» Иоганнеса Брамса состоится 1 октября в Белгородской государственной филармонии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Https://belregion.ru Белгородская государственная филармония

В Международный день музыки на одной сцене в Большом зале будут играть более 120 музыкантов. Вместе с симфоническим оркестром под управлением главного дирижёра, заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина выступит Академический хор (главный дирижёр — Елена Алексеева). Сочинение немецкого композитора в регионе исполнят впервые.

«Немецкий реквием» самое продолжительное произведение Иоганнеса Брамса.