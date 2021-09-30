Самара, 30 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. 607 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 105 234 случая заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 3874 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 25-и таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе справились с инфекцией 85 487 человек, в том числе за прошедшие сутки 325 человек.

Согласно данным на 29 сентября в Самарской области за сутки выявили 590 носителей коронавируса.