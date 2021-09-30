Киев, , 14:25 — REGNUM Начало сбора подписей фракцией пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» за отставку главы Верховной рады Дмитрия Разумкова инициировал глава указанной фракции Давид Арахамия. Об этом 30 сентября сообщил заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Сергей Никифоров, в эфире телеканала «Украина-24».

Владимир Зеленский Максим Стоялов

"Я так понимаю, что это инициатива господина Давида Арахамии», — сказал пресс-секретарь украинского лидера.

При этом Никифоров уточнил, что вопрос о том, советовался ли глава фракции «Слуга народа» по этому поводу с украинским президентом, необходимо задать самому Арахамии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины готовы двигаться дальше с Венгрией в вопросе прав национальных меньшинств.