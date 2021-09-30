Москва, 30 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Во второй половине 2022 года на российском авторынке появится новый кроссовер Geely KX11. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на директора по операционным вопросам ООО «Джили-моторс» Валерия Тараканова.

Geely Geely KX11

По его словам, внешность KX11 выделяется обтекаемыми формами, фирменной радиаторной решёткой в стиле Expanding Cosmos, матричными фонарями, состоящими из 126 светодиодов, а также большим размером кузова.

Он отметил, что разработан кроссовер на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture platform). Колёсная база автомобиля составляет 2845 мм, а его колея равна 1610 мм. Это позволяет KX11 устойчиво вести себя на дороге.

По его словам, под капотом модели размещён двухлитровый бензиновый мотор с непосредственным впрыском и турбонаддувом мощностью 218 л. с. (325 Нм). Также для покупателей будет доступна версия мощностью 238 л. с. (380 Нм). В качестве трансмиссии у машины стоит семиступенчатый «автомат» с двойным «мокрым» сцеплением либо восьмискоростной «автомат» Aisin.

Ранее компания Geely представила обновленный кроссовер HaoYue с новой решёткой радиатора, выполненной в стиле «струящегося водопада». Мощность автомобиля равна 148 л. с.

Читайте также: В Китае появился новый минивэн Geely Jiaji