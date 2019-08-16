Пермь, 30 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Пермском государственном национальном исследовательском университете продлевается дистанционный формат обучения. Информацию об этом опубликовал вуз.

Wikimedia.com Дистанционное обучение

Студенты программ среднего профессионального образования и высшего образования всех форм обучения остаются на дистанте по 9 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после трагедии на территории университета, когда 20 сентября были убиты шесть человек и десятки получили ранения и травмы из-за открытой студентом стрельбы, вуз объявил об отмене занятий. Впоследствии появилась объявление о дистанционном обучении студентов с 27 сентября. Ожидалось, что с 4 сентября вуз возобновит очные занятия.