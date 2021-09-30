Омск, 30 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Омской области, по предварительному прогнозу, температура воздуха в октябре ожидается на 2−3 °С выше нормы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Павел Редин ИА Красная Весна Осень

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

При этом количество осадков в этом месяце в регионе прогнозируется меньше нормы.

Добавим, по данным синоптиков, лето в Омской области было тёплым. Июль на большей части территории региона был около нормы и выше на 1 °C, а август на 2−3 °С выше нормы.