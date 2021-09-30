Курган, 30 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Бывший руководитель «Курганмашзавода», президент концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин задержан по делу о крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

Kurganobl.ru ОАО «Курганмашзавод»

Ряд СМИ связывает задержание Болотина с финансовыми проблемами на «Курганмашзаводе», который в 2019 году полностью перешёл под контроль «Высокоточных комплексов», входящих в госкорпорацию Ростех.

Отмечается, что в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об избрании Михаилу Болотину меры пресечения в виде содержания под стражей как подозреваемого по уголовному делу по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Кроме Болотина, по делу проходят подозреваемыми ещё два человека, сообщил изданию собственный источник.

Напомним, ПАО «Курганмашзавод» — единственный завод в России, выпускающий боевые машины пехоты.