Москва, 30 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Уровень иммунизации среди медицинских работников должен составлять 100%. Об этом 30 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

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"Уровень иммунизации там должен достигать 100%. Это нужно сделать, потому что они находятся в максимальной группе риска», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее на этом заседании глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинировались более 72% медиков. Кроме того, ещё часть специалистов получили иммунную защиту, перенеся заболевание.