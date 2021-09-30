Казань, 30 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Татарии в предстоящие сутки ожидается туман. Об ухудшении погодных условий сообщает 30 сентября региональное управление Росгидромета.

cafepampas Туман

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По прогнозам метеослужб, ночью и утром 1 октября в Татарии ожидается туман. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, днем от 8 до 13 градусов тепла.

ИА REGNUM напоминает, в Башкирии ночью 1 октября ожидается дождь и мокрый снег. Столбик термометра может опуститься до — 5 °C. На горных автодорогах ночью и утром ожидается гололедица и туман, видимость до 1000 м.

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