Белград, , 14:29 — REGNUM Сербская сторона согласилась с компромиссным решением вопроса, связанного с использованием сербских автомобильных номеров на территории Косово и Метохии во имя деэскалации ситуации на севере края. Об этом сообщил 30 сентября президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне кажется, что мы достигли определенного компромисса, который меня удовлетворяет, и я считаю, что этот компромисс важен для нашей страны», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич уточнил, что Белград и Приштина договорились о том, что подразделения «Росу» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM) покинут КПП Ярине и Брняк 2 октября до восьми часов. Процесс разбора баррикад со стороны сербов будет идти параллельно. Контингент KFOR займет позиции на КПП Ярине и Брняк до начала реализации соглашения и останется там примерно на две недели. С 4 октября будет задействован режим стикеров — это временная мера, которая будет действовать до достижения окончательного решения, сказал Вучич.

Данный режим подразумевает, что машины с автомобильными номерами Сербии смогут ездить по территории Косово, но они должны быть помечены специальными стикерами.

«Я считаю это большим успехом для нашей страны», — добавил президент Сербии.

Он также сообщил, что рабочая группа, составленная из представителей ЕС, Белграда и Приштины, будет заниматься поиском долгосрочного решения вопроса регистрационных номеров «на основании европейских стандартов и практики».

Напомним, что Приштина, ссылаясь на соглашение, подписанное с сербской стороной в 2016 году, запретила 20 сентября использование сербских автомобильных номеров на территории Косово.