Белград, 30 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Сербская сторона согласилась с компромиссным решением вопроса, связанного с использованием сербских автомобильных номеров на территории Косово и Метохии, во имя деэскалации ситуации на севере края. Об этом сообщил 30 сентября президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Мне кажется, что мы достигли определенного компромисса, который меня удовлетворяет, и я считаю, что этот компромисс важен для нашей страны», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич уточнил, что Белград и Приштина договорились о том, что подразделения «Росу» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM) покинут КПП Ярине и Брняк 2 октября до восьми часов. Процесс разбора баррикад со стороны сербов будет идти параллельно. Контингент KFOR займет позиции на КПП Ярине и Брняк до начала реализации соглашения и останется там примерно на две недели. С 4 октября будет задействован режим стикеров — это временная мера, которая будет действовать до достижения окончательного решения, сказал Вучич.

Данный режим подразумевает, что машины с автомобильными номерами Сербии смогут ездить по территории Косово, но они должны быть помечены специальными стикерами.

«Я считаю это большим успехом для нашей страны», — добавил президент Сербии.

Он также сообщил, что рабочая группа, составленная из представителей ЕС, Белграда и Приштины, будет заниматься поиском долгосрочного решения вопроса регистрационных номеров «на основании европейских стандартов и практики».

Напомним, что Приштина, ссылаясь на соглашение, подписанное с сербской стороной в 2016 году, запретила 20 сентября использование сербских автомобильных номеров на территории Косово.