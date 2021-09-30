Москва, 30 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Ни для кого не секрет, что за последний год в России очень сильно подорожали многие товары и услуги. К примеру, рынок недвижимости и автомобилей. Некоторые квартиры выросли более чем на 50%,. Поэтому сейчас реальная инфляция гораздо выше, чем нам сообщают, заявил корреспонденту ИА REGNUM квалифицированный частный инвестор, независимый финансовый советник при министерстве финансов РФ Марсель Миннахмедов.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сбережения

«Существует несколько способов того, как защитить свои деньги от обесценивания:

1. Банковские вклады. Способ хранения сбережений в банках относится к консервативным методам и пользуется популярностью у граждан, но при этом его нельзя назвать самым выгодным. Почему?

Дело в том, что доходность от 5% до 8% годовых даже не покрывает инфляцию. Но это все равно лучше, чем просто держать деньги под подушкой.

2. Покупка иностранной валюты. Также популярным способом хранения сбережений является перевод наличных из национальной валюты в иностранную, а именно в доллары и евро.

Но при этом многие владельцы капитала не учитывают, что и в других странах тоже есть инфляция. Например, в США она сейчас тоже находится на максимальных значениях, в районе 5%. Поэтому сегодня этот способ может лишь защитить от падения курса рубля.

3. Недвижимость. После того, как во время пандемии опустили ключевую ставку до минимальных значений, огромное количество россиян начали забирать деньги со вкладов и покупать квартиры.

Тогда это было правильным решением и они не прогадали, ведь цены на недвижимость взлетели из-за такого спроса.

Но что будет дальше? Это большой вопрос, но данный способ хорошо подходит тем, кто покупает квартиру от 5 лет и более. Этот способ может защитить от инфляции, но не от падения курса рубля.

4. Ценные бумаги. На фондовом рынке есть два варианта инвестирования: облигации и акции.

Облигации дают доходность выше, чем банковский вклад и эти вложения можно рассматривать в качестве оптимального варианта для защиты капитала от влияния инфляции. Такие инвестиции одинаково эффективны как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде.

Но если хочется получить доходность выше, то тут идеально подходит вариант с покупкой доли компаний в виде акций. Здесь нет какой-то гарантированной доходности, как с облигациями, но зато доходность может быть гораздо выше 10% в год.

Для того, чтобы получить гарантированную доходность, вы можете открыть свой ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), который позволит вам получить налоговый вычет 13%.

Тем самым вы сможете купить облигации с доходностью 7% и по итогу получить 20% по году, что очень хорошо спасет ваши деньги от инфляции.

Но есть один минус: деньги нужно будет держать на этом счету не менее трех лет.

Инфляция — это нормальный экономический процесс, который происходит во всех странах мира. Чтобы не понести убытки, не рекомендуется хранить сбережения дома в виде наличных. Капитал должен работать — только так можно нейтрализовать действие инфляции и при этом заработать.

Консервативные способы инвестирования уже не приносят ожидаемого результата. Современные методы, такие как покупка ценных бумаг, сопряжены с рисками, но при грамотном управлении капиталом могут принести очень хороший доход.

Оптимальным вариантом инвестиций для получения прибыли в сочетании с высокой надежностью вложений является приобретение облигаций федерального займа через ИИС», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, последнюю неделю сентября инфляция в России выросла почти на 0,3%, годовая инфляция составила 7,26%.

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