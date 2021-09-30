Москва, 30 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Более 33 млн доз вакцины от гриппа уже доставлено в российские регионы. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 30 сентября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ramstein.af.mil Вакцина от гриппа

«Сегодня вакцина доставлена уже во все регионы, доставлено более 33 млн доз вакцины, поэтому медицинские работники сегодня полностью выполняют свои обязанности», — сказал Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в 62 регионах страны. Таковы данные за неделю с 20 по 26 сентября.

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