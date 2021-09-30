Москва, 30 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Даниил Узенюк, младший брат рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) анонсировал свой трек. Он представил тизер будущего сингла в личном Instagram-аккаунте 29 сентября.

Okras Рэпер Элджей

Композиция Даниила Узенюка станет доступна для прослушивания 1 октября 2021 года. Название песни младший брат Элджея пока держит в секрете.

Добавим, что в тизере к будущему треку Даниил Узенюк показал блогера Дину Саеву. Слухи об их романтических отношениях появились в Сети несколько месяцев назад, однако официального подтверждения их романа не было.