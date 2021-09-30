Кострома, 30 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Большинство мест в думах муниципальных округов Костромской области заняли единороссы. Об этом со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Prvduma.ru Удостоверение депутата

На данный момент в регионе образовано четыре округа — Кологривский, Нейский, Межевской и Парфеньевский. В районах была ликвидирована двухуровневая система власти (поселение и район), появившаяся в ходе реформы местного самоуправления в 2000-х годах. Одна из главных целей муниципальной реформы заключается в экономии бюджетных средств, затрачиваемых на проведение выборов депутатов и глав сельских поселений. Количество депутатов на каждой территории было сокращено в 4−5 раз.

В Кологривском округе на выборы заявились18 кандидатов, в том числе два представителя партии ЛДПР и один кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». В итоге 12 из 15 мандатов получили единороссы.

В Межевском округе желание поучаствовать в выборах изъявили 17 человек. Большинство мест — 10 из 12 заняли представители «Единой Росси». Остальные мандаты достались кандидатам от ЛДПР и КПРФ.

Аналогичная ситуация наблюдается в Нейском и Парфеньевском округах. В Нее были избрали 10 кандидатов «партии власти», ещё 5 мест распределились между ЛДПР и КПРФ.

В Парфеньево из 23 кандидатов в думу прошли 15 человек. Интересно, что два места получили самовыдвиженцы, один мандат достался ЛДПР. Остальные победившие — кандидаты от «Единой России». Таким образом, 45 из 57 депутатских мандатов в округах досталось «партии власти».

В результате реформы жители районов потеряли возможность самостоятельно избирать главу. Утверждать человека на эту должность из списка, предложенного конкурсной комиссией, предстоит местным советам депутатов.