Москва, 30 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Чем больше ограничений в РФ вводится на банковское кредитование, тем сильнее это способствует росту микрофинансового сегмента. Об этом 30 сентября заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, выступая на пресс-конференции «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?».

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«45% наших граждан от 18 до 80 лет имеют действующие кредитные обязательства. Это кажется высокой цифрой. Но на самом деле она не высокая. Мы в этом смысле еще на начальном этапе развития, — сказал Тосунян. — Кредит у нас воспринимается как риск долговой ямы, как некая совокупность опасностей. А в развитой экономике, где процентные ставки на уровне 1−2%, это является нормой развития и бизнеса, и семьи. И чем больше ограничений мы вводим на банковское кредитование, тем большая динамика роста микрокредитования. А там риски действительно на порядок выше. И значительная часть [этого рынка] граничит с полутеневым сегментом. Потому что микрофинансирование — это особая сфера».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой пресс-конференции было рассказано о процедуре упрощенного банкротства.