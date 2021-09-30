Ливерпуль, Великобритания, 30 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Разработчики из студии Lucid Games, авторы многопользовательского экшена Destruction AllStars, работают над новой игрой из серии Twisted Metal. Об этом 30 сентября сообщает издание VGC.

Артем Лапухин ИА Красная Весна Геймпад

По предварительной информации, игра находится на очень ранней стадии разработки. Её релиз должен состояться в 2023 году — он будет приурочен к выходу одноимённого телесериала.

Напомним, что Twisted Metal — это популярная серия видеоигр, посвящённая «гонкам на выживание». Последним проектом франшизы стала Twisted Metal 2012 года.