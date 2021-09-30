Грозный, 30 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Чечне произошел несчастный случай при строительстве моста. Во время ремонтных работ обвалился грунт, в результате чего погиб рабочий, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из х/ф «Китаянка». Реж. Жан-Люк Годар. 1967. Франция Стройка

Происшествие произошло 28 сентября в селении Белтагой. Рабочие вели ремонт автомобильного моста, прокладывали подземный водосток.

«Один из рабочих спустился в яму глубиной до четырех метров, после чего произошел обвал земляного грунта, в результате которого рабочий скончался на месте происшествия», — сообщили подробности трагедии в СК.

Следователи организовали проверку по данному факту, по её результатам стало известно, что ЧП на стройке произошло из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей ответственными лицами дорожного предприятия. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Читайте также: Житель Пензенской области погиб при обвале грунта в песчаном карьере