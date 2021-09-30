Самара, 30 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Инфраструктурный кредит на строительство метро в Самаре получит Самарская область. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Сообщается, что правительственная комиссия выделила около 10,4 млрд рублей на завершение строительства первой линии метро в Самаре.

Отмечается, что на эти средства планируется возвести станцию «Театральная». В случае завершения строительства этой станции будет решен вопрос эффективной перевозки 3,5 млн пассажиров ежегодно из быстрорастущих промышленных районов Самары. При этом интервал движения поездов уменьшится с 15 до 5 минут.

«Сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию одобрена заявка Самарской области на реализацию проекта достройки первой линии самарского метрополитена. Сама возможность у нас появилась благодаря решению президента Владимира Путина, озвученного в Послании о предоставлении регионам инфраструктурных бюджетных кредитов. Районы Безымянки теперь будут связаны с административным, культурным центром Самары», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре планируют достроить станцию метро «Алабинская».