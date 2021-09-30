Джакарта, , 14:15 — REGNUM Индонезия получила партию вакцины против коронавируса от правительства Италии, сообщает CNN Indonesia.

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Индонезия получила 796 800 доз вакцины AstraZeneca. Всего в Индонезии насчитывается 274 400 590 доз вакцины от коронавируса.

«Я хотела бы выразить свою признательность и высокую оценку правительству Италии. Я также немедленно направила сообщение министру иностранных дел Италии, чтобы выразить признательность за сотрудничество», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Италия продемонстрировала свою дружбу и поддержку индонезийскому правительству в борьбе с COVID-19.

По словам главы МИД Индонезии, 2 октября 2021 года страна получит 600 000 доз вакцины AstraZeneca от правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Москве совместно с Торгово-промышленной палатой Белоруссии проведет бизнес-форум для укрепления деловых связей.

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