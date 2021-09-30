Баку, 30 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Министром иностранных дел Чехии Якуб Кулганек прибыл с официальным визитом в Баку. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Mzv.cz Якуб Кулганек

Сообщается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с официальным гостем в формате один на один и в расширенном составе. После этого оба министра выступили на пресс-конференции.

«Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Чехией», — сказал после встречи Байрамов.

По данным пресс-службы, в настоящее время на рассмотрении находятся 14 соглашений между Прагой и Баку. Стороны планируют сотрудничество по вопросам восстановления территорий Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Азербайджана после войны осенью 2020 года.