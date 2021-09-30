Норильск, Красноярский край, 30 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в городе Норильске. Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе управления, у 44 человек — работников стройфирмы — подозрение на острую кишечную инфекцию.

(сс) freeGraphicToday Столовые приборы

Все они питались в столовой предприятия. Заболевшим оказывают медпомощь. Все они госпитализированы. Их состояние — лёгкой и средней степени тяжести.

В ходе расследования специалисты выявили нарушения требований санитарного законодательства. Проведен отбор проб в организации общепита.

По выявленным нарушениям в отношении юрлица возбуждены дела об административном правонарушении. Деятельность столовой приостановлена.

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