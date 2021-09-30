Оренбург, 30 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили за сутки 356 заражений коронавирусом, что на три превышает предыдущий суточный показатель, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

С начала пандемии в регионе число выявленных зараженных граждан достигло 77 367. Показатель заболеваемости составил 3947,46 на 100 тысяч населения.

Выздоровели 65 775 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. В больницах на сегодняшний день находятся 2755 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Состояние 932 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое.

Жертвами заболевания с начала пандемии в Оренбуржье стали 1955 человек. За последние сутки зафиксировано 19 смертей.