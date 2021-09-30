Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в пятницу, 1 октября, состоятся торжественные мероприятия в честь бракосочетания члена «Российского императорского дома» Георгия Михайловича Романова и его избранницы итальянского происхождения Виктории Романовны Беттарини.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

В полдень в Исаакиевском соборе по православному обряду начнется венчание. «В нем примут участие многие члены Королевских домов, представители иностранных учреждений, политических и деловых кругов нашей страны, Русской Православной Церкви», — сообщили организаторы церемонии.

Вечером свадебные торжества продолжатся в одном из залов Этнографического музея, периодически использующегося для проведения различных светских мероприятий.

Как сообщают СМИ, у Кремля нет какого-то особого мнения по поводу венчания потомка династии Романовых. В городах России ежедневно проходит много свадеб, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, статус Великого князя Георгия Романова в качестве законного наследника правившей в России до 1917 года династии Романовых подвергается резкой критике со стороны других потомков рода Романовых и видных представителей российской эмиграции «первой волны». Не нравится им и сам факт предстоящего бракосочетания и венчания в Исаакиевском соборе.

В апреле 2021 года ИА REGNUM предоставил возможность читателям подробно ознакомиться с позицией как одной, так и другой стороны конфликта.

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