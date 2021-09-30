Санта-Моника, США, 30 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Американский актёр Кристофер Джадж рассказал, что именно из-за него студии Santa Monica пришлось перенести релиз игры God of War: Ragnarok на 2022 год. Об этом 30 сентября сообщает издание VGC.

Кадр из игры God of War Кратос и Атрей

По словам актёра, в 2019 году он перенёс операции на спине, бёдрах и колене — долгое время он не мог ходить. Тогда разработчикам God of War: Rangarok пришлось дождаться полной реабилитации Джаджа и только тогда продолжить работу над проектом.

Добавим, что в играх God of War (2018) и God of War: Ragnarok Кристофер Джадж озвучивает Кратоса — главного героя, греческого бога войны. Помимо этого, актёр подарил свой голос Чёрной пантере в игре Marvel's Avengers.