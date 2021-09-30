Лос-Анджелес, США, 30 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Актёр, режиссёр и сценарист Кевин Уильямсон рассказал о том, почему он сначала отказался от участия в проекте нового фильма «Крик», а потом изменил своё решение. Об этом 30 сентября сообщает портал Screen Rant.

Постер к х/ф «Крик 5», реж. Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллет, США

Уильямсон признался, что когда ему позвонили и предложили сняться в «Крике», он подумал, что не хочет даже близко подходить к этому проекту, поскольку это может «повредить». Но позже он пообщался со сценаристом Джеймсом Вандербильтом и режиссёрами фильма «Я иду искать» (Мэттом Беттинелли-Олпином и Тайлером Джиллеттом), который ему очень понравился. В итоге Уильямсон передумал и согласился на съёмки.

«Я думаю, Уэс (Крэйвен — ИА REGNUM) был бы очень счастлив, и я думаю, что он бы очень полюбил этих парней, потому что они говорят на его языке. Я просто отлично провел время. Это было очень весело», — заявил Уильямсон. Отметим, что пока нет информации о том, какую роль он исполнит в будущей картине.

Напомним, премьера фильма «Крик», который станет пятой картиной популярной франшизы, состоится 14 января 2022 года. Кевин Уильямсон написал сценарий к оригинальному фильму «Крик» (1996), а также к лентам «Крик 2», «Крик 3» и «Крик 4». Он также исполнил роль журналиста во второй картине.